شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد مهيب.. امرأة مسنة تطوف حول الكعبة بمفردها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق مشهداً مهيباً لامرأة مسنة تطوف حول الكعبة المشرفة بمفردها.

وأظهر المقطع امرأة مسنة تطوف بمفردها حول الكعبة وتجتهد في الطواف رغم كبر سنها، ولا يوجد في صحن المطاف سوى رجال الأمن.

Advertisements

يذكر أنه لم يتسن لصحيفة “الخليج 365” التحقق بدقة من تاريخ تصوير المقطع المتداول.