شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد مهيب.. امرأة مسنة تطوف حول الكعبة بمفردها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق مشهداً مهيباً لامرأة مسنة تطوف حول الكعبة المشرفة بمفردها.
وأظهر المقطع امرأة مسنة تطوف بمفردها حول الكعبة وتجتهد في الطواف رغم كبر سنها، ولا يوجد في صحن المطاف سوى رجال الأمن.
يذكر أنه لم يتسن لصحيفة “الخليج 365” التحقق بدقة من تاريخ تصوير المقطع المتداول.
كانت هذه تفاصيل خبر مشهد مهيب.. امرأة مسنة تطوف حول الكعبة بمفردها (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.