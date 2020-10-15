شكرا لقرائتكم خبر عن منصة «أبشر» توضح شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، الشروط الخاصة بتمديد الزيارة العائلية إلكترونيًا وذلك عبر موقع المنصة

وقالت المنصة إن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية يستلزم ألا يتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يومًا من تاريخ الدخول للمملكة .

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كما يلزم عند تنفيذ خدمة التمديد أن تكون المدة المتبقية في صلاحية التأشيرة 7 أيام أو أقل وألا يكون قد مضى على انتهاءها أكثر من 3 أيام، ويجب ان يكون صاحب التأشيرة متواجداً داخل المملكة ولم يسجل عليه أي مخالفات مروربة غير مسددة.

وأشار حساب أبشر إلى أنه من بين تلك الشروط أن تكون مدة التأمين الطبي تغطي فترة التمديد المطلوبة، بالإضافة إلى صلاحية جواز صاحب التأشيرة، وسداد الرسوم المقررة للتجديد.