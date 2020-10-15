تأجيل استشارات تسمية رئيس الحكومة اللبنانية إلى الخميس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

اعلن مكتب الاعلام في ​الرئاسة اللبنانية، أمس الاربعاء، ان الرئيس ميشال عون قرر تأجيل ​الاستشارات النيابية​ الملزمة التي كانت مقررة اليوم الخميس اسبوعاً أي الى يوم الخميس المقبل، وذلك بناء على طلب بعض الكتل النيابية، في وقت عقدت فيه أمس الأربعاء الجولة الأولى من المفاوضات؛ لترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل في مقر قيادة قوات «اليونيفل» في الناقورة، بوساطة أمريكية ورعاية الأمم المتحدة، وكانت جولة قصيرة ذات طابع بروتوكولي واستكشافي، بينما تقرر أن تعقد الجولة الثانية في 28 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وقد ترافقت هذه الجولة مع خلافات بين الأطراف الحكومية في بيروت.

وقال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: إن الكتلة النيابية للحزب ستشارك في الاستشارات، من دون أن تسمي شخصية لرئاسة الوزراء، في حين أعلن مصدر مقرب من الحريرى مشاركة الكتلة النيابية للتيار في الاستشارات، وكذلك الأمر بالكتلة النيابية لحركة أمل، من دون أن تعلن الكتلتان اسم مرشح لكل منهما.

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وينص الدستور اللبناني على أن يقوم أعضاء المجلس النيابي؛ سواء كنواب أفراد أو كتكتلات نيابية، بتسمية شخصية؛ لتولي رئاسة الوزراء، ليقوم في أعقاب ذلك رئيس الجمهورية، وبعد التشاور مع رئيس مجلس النواب، بتكليف من يحظى بأغلبية أصوات النواب بترؤس الوزراء، وتشكيل الحكومة الجديدة؛ ليبدأ في أعقاب ذلك مسار تأليف الحكومة. ويعد سعد الحريرى أبرز الأسماء المتداولة؛ لتولي رئاسة الوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة.

وشهدت البلاد، أمس الأربعاء، موجة إضرابات واعتصامات، تحت عنوان: «يوم الغضب والرفض التحذيري» ضمن برنامج اعتصامات ومسيرات سيارة في مختلف المناطق بدعوةٍ من الاتحاد العمالي العام ونقابات المصالح المستقلة وقطاعات عدة؛ رفضاً لقرار مصرف لبنان المركزي رفع الدعم عن المواد الغذائية والطبية والبنزين والقمح.

على صعيد آخر، عقدت أمس الجولة الأولى من المفاوضات؛ لترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل في مقر قيادة قوات «اليونيفل» في الناقورة، بوساطة أمريكية ممثّلة بمساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر، ورعاية الأمم المتحدة، ممثّلة بمنسّقها الخاص في لبنان يان كوبيتش وسط تدابير أمنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني و«اليونيفيل» ودوريات واكبت الجلسة الأولى من المفاوضات، في وقت كان الاجتماع الأول بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي خاطفاً وبطابع بروتوكولي واستكشافي، واللغة التي اعتمدت في الاجتماع؛ هي اللغة الإنجليزية، والوفد اللبناني تحدث بالعربية مع ترجمة فورية للغة الإنجليزية. ولم تستمر الجولة الأولى من المفاوضات كثيراً على أن تعقد الجولة الثانية في 28 الحالي. وقال رئيس الوفد اللبناني العميد بسام ياسين، وفق نص الكلمة التي نشرها الجيش اللبناني إثر انتهاء الجلسة «اللقاء اليوم سوف يطلق صفارة قطار التفاوض التقني غير المباشر، ويشكل خطوة أولى في مسيرة الألف ميل حول ترسيم الحدود الجنوبية»، معرباً عن أمله بأن يتم ترسيم الحدود «ضمن مهلة زمنية معقولة». وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن حكومة الولايات المتحدة ومكتب منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان، أصدرا بياناً مشتركاً حول إطلاق المحادثات البحرية الإسرائيلية اللبنانية، جاء فيه أن المحادثات كانت بناءة، وأكدوا المجتمعون التزامهم بمواصلة المفاوضات في وقت لاحق هذا الشهر. وكانت قيادتا حركة «أمل» و«حزب الله» قد اصدرتا بياناً رفضتا فيه تشكيلة الوفد اللبناني المفاوض، باعتباره يضم مدنيين وسياسيين خلافاً لاتفاق الإطار، ووجهتا دعوة لإعادة تشكيله؛ بحيث يقتصر على العسكريين فقط.