شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: مشاريع نوعية تعزز المنظومة السياحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفقد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مشروع الحديريات الترفيهي الذي يشكل وجهة ترفيهية ورياضية وسياحية، على جزيرة الحديريات في أبوظبي. ووجه سموّه، بافتتاح المشروع خلال الثلاثين يوماً المقبلة.

رافق سموّه خلال الجولة، سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وجاسم بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية، وفلاح الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وعبدالله الساهي، رئيس مجلس إدارة «مُدن العقارية».

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على مرافق المشروع الجديد التي نفذتها «مُدن العقارية»، شركة التطوير العقاري التابعة لشركة «القابضة»، والمُتخصصة في تطوير المشاريع العقارية والسياحية والإسكانية في الإمارة، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، فيما يعدّ المشروع الوجهة الثانية من نوعها ضمن حزمة المشاريع والوجهات السياحية والترفيهية التي تنفذها «مُدن العقارية»، بعد مشروع «متنزّه قرم الجبيل»، الذي أعلن عنه أواخر العام الماضي.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، حرص أبوظبي على تعزيز المنظومة البيئية والمساحات الخضراء والحدائق العامة والمتنزّهات الترفيهية، لتتوافر في جميع مناطق أبوظبي، لأهميتها في الترويح عن السكان مواطنين ومقيمين، ودعم الروابط الأسرية والاجتماعية، فضلاً عن كونها وجهات سياحية وترفيهية متكاملة تستقطب الزوار والسياح.

ووجه بالتوسع في إنشاء وتوفير المرافق الخدمية والترفيهية في جميع مناطق الإمارة، التي تشجع على نمط حياة صحي، وتلبي احتياجات وتطلعات أفراد المجتمع.

ويأتي اهتمام أبوظبي بمثل هذه المشاريع انسجاماً مع رؤيتها التنموية في تطوير البنية التحتية، وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية، وبما يتماشى مع تطلعات سكان الإمارة واحتياجاتهم.

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وتفقّد سموّه 10 مرافق متنوعة، يضمها مشروع الحديريات الترفيهي، منها «باب النجوم» الذي يقدم لزواره تجربة فريدة للتخييم، و«القرية الرياضية 321» التي تضم ملاعب رياضية ومسارات مخصصة للجري والدراجات، و«قرية التحدي» التي تضم مسارات الحواجز للمغامرة المشوقة والتحدي، و«ممشى الحديريات التراثي» الممتد على طول الواجهة البحرية للجزيرة ويتيح للزوار فرصة التعرف إلى أهميتها التاريخية والثقافية، والتاريخ العريق الذي عاشه الأجداد للغوص بحثاً عن اللؤلؤ. كما شملت جولة سموّه المنطقة الترفيهية «مرسانا»، وهي الواجهة البحرية في قلب المشروع الترفيهي، وتضم مجموعة من المطاعم والمقاهي وحلبة للتزلج وحديقة ألعاب مائية للأطفال، و«متنزّه الدراجات الهوائية»، و«سيركيت X» للمغامرات والتجارب المملوءة بالتحديات.

ووجه سموّه، بإعفاء أصحاب «العربات المتنقلة لبيع الطعام» في الجزيرة، وأصحاب المحال في مشروع «مرسانا» من الإيجار ستة أشهر.

وقال: إن مشروع الحديريات الترفيهي وغيره من المشاريع المماثلة تمثل إضافة قيّمة ونوعية، وتعزز مكانة أبوظبي على خريطة السياحة العالمية. مؤكداً سموّه أهمية مواصلة الجهود لتطوير وتنفيذ المشاريع والوجهات السياحية والترفيهية في الإمارة، على أن يكون موقعها مناسباً يسهل معه الوصول إليها بيسر، مع مراعاة تلبيتها لمتطلبات مختلف فئات المجتمع.

فيما قال فلاح الأحبابي: إنه انطلاقاً من توجيهات ودعم القيادة الحكيمة، نفخر بالمساهمة في تنفيذ إضافة مهمة جديدة إلى محفظة أبوظبي الترفيهية والسياحية. وسوف نواصل في دائرة البلديات والنقل التزامنا بتوفير بيئة حضرية مستدامة للمستقبل.

وأضاف: مشروع الحديريات دليل بارز على التزامنا بتعزيز جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين والسياح، مايسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي، إحدى أكثر مدن العالم ملاءمةً للعيش.

وقال عبدالله الساهي: إن زيارة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، إلى مشروع الحديريات تؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على مواكبة تطوير المرافق الترفيهية والسياحية التي تنسجم مع الأهداف والخطط المستقبلية لأبوظبي، والرامية إلى توفير المرافق الخدمية والترفيهية التي تعزز جودة الحياة، وفي الوقت نفسه تدعم قطاع السياحة وتعزّز جاذبية الإمارة، وجهةً مفضلةً تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف: نحرص عبر تطوير المشروع إلى تعزيز موقع الجزيرة على خريطة أبوظبي، لكونها تشكل وجهة متكاملة للمواطنين والمقيمين والزوار في الدولة، فيما تعكس مشاريعها المتنوعة أسلوب الحياة العصرية الذي تتمتع به أبوظبي.

يذكر أن جزيرة الحديريات، تمتاز بموقعها على الساحل الغربي لمدينة أبوظبي، لتوفّر إطلالة على أفق العاصمة. وتضمّ عدداً من الوجهات الثقافية والبيئية، إلى جانب العقارات السكنية والمواقع التجارية والمرافق الترفيهية. (وام)