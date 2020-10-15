شكرا لقرائتكم خبر عن ترسـانة إهانـات تُسـمم الانتخابـات الأمريكيـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يطرح المرشحان لانتخابات الرئاسة الأمريكية نفسيهما، اليوم الخميس، على الناخبين افتراضياً، حيث يجيبان عن اسئلتهم، في وقت يتسلق المرشح الجمهوري ترامب التلة في محاولة لتعويض الفارق بينه وخصمه الديمقراطي.

ترسانة ثقيلة

وأعلن ترامب، أمام حشد من أنصاره في بنسلفانيا، مساء أمس الثلاثاء، أنه يحارب «ماركسيين»، و«مجانين»، .

وقبل 21 يوماً فقط، على الانتخابات الرئاسية، لم يوفر ترامب أي مبالغة صارخة في ترسانته بشأن الديمقراطيين، أو إهانة للحالة العقلية لبايدن. وقال إن بايدن كان «يختنق مثل كلب» خلال المناظرة التلفزيونية، وإنه «مستنفد» عقلياً، معتبراً أن منافسه الأوفر حظاً، يحركه الشيوعيون.

وأمام حشد كبير صاخب من المناصرين في جونستاون، أعلن ترامب أن بايدن «يسلم زمام الأمور للاشتراكيين، والماركسيين، والمتطرفين اليساريين»، معتبراً «أنه لا يستطيع مواجهة المجانين الذين يديرون حزبه».

و نشر ترامب تغريدة لصورة متلاعب بها لإظهار بايدن جالساً على كرسي متحرك بين عدد من المسنين الجالسين على كراس متحركة، في غرفة. وجاء في تعليق الصورة «بايدن رئيساً»، وأزيل حرف من كلمة رئيس بالانجليزية (بريزيدنت) لتصبح «نزيل»، (ريزيدنت).

توسل إلى النساء

وتوسل ترامب جمهور الناخبات اللائي ابتعدن عن تأييده لمواقفه، وأقواله المثيرة للجدل. وقال للناخبات «اسألكن أن تسدين إليّ معروفاً. يا نساء الضواحي هلا أحببتنني؟ أرجوكن، أرجوكن. لقد أمنت أحياءكن. أليس كذلك؟ ثم إني ليس لدي الوقت الكافي لأكون ذلك الشخص اللطيف، اتعلمن.. يمكن أن اكون كذلك لكن ليس لدي الوقت لذلك».

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رئيس «فوضوي»

قبل ساعات على حملة ترامب في بنسلفانيا، كان بايدن يصوب على طريقة إدارة ترامب لأزمة الوباء.

وقال بايدن في مؤتمر فلوريدا إنه شعر بخيبة أمل لأن إصابة ترامب بالفيروس لم تغير أسلوب تعامله مع الجائحة. وقال بايدن «كلما طالت فترة حكم ترامب كلما بدا أكثر تهوراً». وتابع قائلاً «حمداً لله لم يتبق على رحيله سوى ثلاثة أسابيع فقط».

وسعى بايدن إلى استمالة كبار السن، وقال في دار للمسنين في بيمبروك باينز شمال ميامي، إن ترامب «لم يصب تركيزه يوماً عليكم». وقال إن «طريقة إدارته للجائحة فوضوية، مثلما هي حال ولايته الرئاسية».

وقال بايدن «أنتم قابلون للاستهلاك، أنتم قابلون للنسيان، انتم لا أحد تقريباً. هكذا يراكم» ترامب. واتهم بايدن ترامب بأنه يريد تقليص برنامج مزايا الضمان الاجتماعي للمتقاعدين.

الولايات المتأرجحة

ونشرت جامعة «فلوريدا أتلانتيك» استطلاعاً لآراء الناخبين المحتملين في الولاية أظهر حصول بايدن على 51 في المئة من نوايا التصويت مقابل 47% لترامب. وقلل ترامب من أهمية الاستطلاعات واعتبرها «مضللة».

التصويت المبكر

إلى جانب ذلك، حطم التصويت المبكر الأرقام القياسية في أنحاء الولايات المتحدة، إذ أدلى أكثر من 11.8 مليون ناخب بأصواتهم إلى الآن.وصوّت أكثر من 1.6 مليون ناخب في فلوريدا، حسب بيانات مشروع الانتخابات في جامعة فلوريدا. (وكالات)