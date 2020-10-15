شكرا لقرائتكم خبر عن 1431 إصابــة جديــدة بالفيــروس وشفــاء 1652 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: رانيا الغزاوي

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 103,132 فحصاً جديداً خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وبذلك يرتفع إجمالي الفحوص التي أجرتها الإمارات الى 11,216,687 فحصاً.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1,431 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 110,039 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 450 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,652 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 101,659 حالة.

ووفقاً لمنصة إحصاءات كوفيد-19 التي تحدثها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على مدار الساعة، فإنه تم إجراء 11,216,687 فحصاً، أي إجراء فحوص تعادل 112% من عدد سكان الدولة، مع العلم بأن هذه النسبة لا تعني إجراء فحوص لأكثر من 100% من سكان الدولة إذا أخذنا في الاعتبار إجراء كثير من الأشخاص لفحوص أكثر من مرة، لأغراض السفر أو التنقل أو الفحص الدوري للاطمئنان.

وذكرت المنصة أن متوسط معدل الإصابات الإيجابية التي يتم اكتشافها يبلغ 1.4% من الفحوص، وأن عدد الإصابات في الدولة منذ بدء الجائحة بلغ 110,039 إصابة، بمعدل 1,1 إصابة لكل 100 ألف نسمة، وأن إجمالي الحالات النشطة التي لا تزال تخضع للعزل المنزلي أو الرعاية الطبية بالمنشآت الصحية يبلغ 7,930 حالة، بمعدل 80,2 حالة لكل 100 ألف نسمة في الدولة.

وأكدت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن إجمالي حالات الشفاء 101,659 حالة، بمعدل 1,027 حالة لكل 100 ألف نسمة، وأن إجمالي الوفيات 450 حالة، بمعدل 4.5 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، بينما نسبة الوفيات تبلغ 0.4% من إجمالي الإصابات.

وعلى المستوى الخليجي، تعد الإمارات الأقل وفيات بكورونا بمعدل 45.1 حالة وفاة لكل مليون نسمة وفقاً للتقرير اليومي الصادر عن مركز أبوظبي للصحة العامة، بينما تتصدر عُمان ترتيب دول مجلس التعاون الأكثر وفيات بكورونا بمعدل 203.3 وفاة لكل مليون نسمة، تليها في المركز الثاني مملكة البحرين بمعدل 161.6 حالة وفاة لكل مليون نسمة، وفي المركز الثالث الكويت ب154.1 حالة وفاة لكل مليون نسمة، ثم المملكة العربية السعودية بمعدل 144.9 حالة وفاة لكل مليون نسمة.