شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخة هند.. أيد ممدودة بالخير وعطاء بلا حدود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مسؤولون أن منح حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، جائزة المرأة العربية للعمل الإنساني، يأتي تثميناً لدورها الرائد في العمل التطوعي والعطاء الإنساني الذي تقوم به داخلياً أو خارجياً. مشيرين إلى أن التكريم صادف أهله.أشادت قرينة سموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، الشيخة شيخة بنت بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بالدور الريادي الكبير لسموّ الشيخة هند.وقالت الشيخة شيخة: «إن هذا التكريم وسام فخر يضاف إلى الأوسمة الكثيرة التي حصلت عليها سموّها، اعترافاً وتأكيداً لمسيرتها الممتدة لعقود من العطاء والعمل الخيري والاجتماعي، والعمل الإنساني الرائد والمميز، إلى جانب دورها في تمكين المرأة على مختلف المستويات، خاصة في تطوير المهارات والابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز نمط الحياة الصحية وتطوير الرياضة النسائية في العمل الإنساني». وأضافت: «إن هذا الاختيار، جاء في محله، فإنجازات الشيخة هند المتعددة، تشهد لها وتجعل منها نموذجاً نسائياً جديراً بأن يحتذى»، مؤكدة أن تكريمها تكريم ومفخرة للمرأة والبنت الإماراتية.هنأ الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بمناسبة تكريم سموها بجائزة المرأة العربية للعمل الإنساني.وأكد أن هذا التكريم الذي صادف أهله يعتبر بمثابة شكر وعرفان من أكثر من مليون شخص امتدت لهم يدي سموها البيضاء أثناء أزمة جائحة كورونا وسد رمقهم من خلال حملة «10 ملايين وجبة» التي تعكس إنسانية سموها.وأشار إلى أن سمو الشيخة هند لطالما كانت المعطاءة والمبادرة إلى فعل الخير، تساعد المحتاجين قبل أن يدفعهم العوز إلى طلب المعونة، تحس بأوجاعهم، وتبلسم جراحهم بإنسانيتها ومبادرتها الخيرية التي يشهد لها القاصي والداني.وشدد على أن سموها كرست حياتها للعمل الإنساني الذي ينطلق من أهمية ترسيخ التعاضد المجتمعي، وتعزيز روح التكامل، والتعاون، والتراحم، عبر مختلف الفئات المجتمعية وتعميم ثقافة المشاركة.

مسيرة إنسانية

قدم سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية التهنئة الى سمو الشيخة هند بنت، بمناسبة تكريمها بجائزة المرأة العربية للعمل الإنساني.

وقال الرقباني نبارك لسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، التي قادت بنجاح أكبر حملة مجتمعية وطنية من نوعها لتقديم ١٠ ملايين وجبة طعام أو ما يعادلها من طرود غذائية وتموينية لدعم الأفراد المحتاجين والأسر المتعففة، للتخفيف من معاناة الفئات التي تعاني أكثر من غيرها في هذا الظرف الاستثنائي الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد (جائحة كوفيد - 19)

وثمن الرقباني عالياً توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق الحملة التي تعد جزءاً من مسيرة سموه الإنسانية الطويلة والمستمرة والملهمة للجميع.

دور ريادي

هنأ الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية بعجمان، سموّ الشيخة هند، بتكريمها بالجائزة. مشدداً على أن الجائزة تمثل تثميناً إقليمياً ودولياً لدورها الريادي، على مدى الأعوام الماضية على رأس «بنك الإمارات للطعام».

وأكد الشيخ محمد، أن هذا التكريم الذي صادف أهله تكريم لمسيرة العطاء والإنجاز الممتدة لعقود من العطاء والعمل الخيري، والإنساني، والاجتماعي، وتمكين المرأة على مختلف المستويات؛ خاصة في تطوير المهارات، والابتكار، وريادة الأعمال.

مصدر فخر

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رفعت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، المديرة العامة لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، أسمى آيات التهاني إلى سموّ الشيخة هند، بالمناسبة.

وأكدت أن فوزها بهذه الجائزة، مصدر فخر للمرأة الإماراتية التي أثبت كفاءتها في شتى المجالات. كما يرسخ مكانة الإمارات البارزة إقليمياً ودولياً في العمل الخيري والإنساني.

مشروعات إنسانية

أشادت شمسة صالح، المديرة التنفيذية لمؤسسة «دبي للمرأة» بالجهود الإنسانية لسموّ الشيخة هند، وحرصها على التخفيف عن المحتاجين. مؤكدةً أن أياديها البيضاء امتدت إلى كل مكان داخل الدولة وخارجها، بمبادرات ومشروعات إنسانية شملت مختلف الفئات العمرية، وعكست قيم الخير والعطاء لديها، التي تنطلق من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والمبادئ التي تأسست عليها دولة الإمارات. وأضافت: إن حصول سموّ الشيخة هند، على الجائزة، تكريم صادف أهله، وتثمين لمبادرات سموّها الإنسانية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي المستدام.

نموذج في العطاء

وقالت الدكتورة مريم مطر، رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات للأمراض الجينية: وجدنا الأثر الطيب لأيادي الشيخة هند الخيرة؛ فقد كانت ولا تزال نموذجاً يحتذى، في العطاء وعون المحتاجين في كل مكان، صاحبة أياد بيضاء ممتدة في كل أنحاء الدولة وخارجها، ولها مساهمات إنسانية تفوق الحدود والوصف، ونبارك لأنفسنا هذا التكريم، ومن المتعارف عليه أن عطاءها الإنساني في الخفاء يزيد على ذلك.

وقالت: حملة 10 ملايين وجبة، تعبر عن حجم الإنسانية في قلب سموّها الكبير، الذي يحتضن الجميع من دون استثناء، وهذه الجوائز تسهم في تعريف العالم بالمبادرات المهمة التي تقدمها المرأة، لتكون قدوة ونموذجاً لسيدات العالم، وتبرز أمثلة طيبة لرائدات في الأعمال الإنسانية، فسموّها تمثل قدوة لنا في العمل الإنساني والتكافل الاجتماعي.