شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يؤجج صراع كاراباخ ويهدد اليونان بـ «رد تستحقه» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال دبلوماسيون ومسؤولون وخبراء: إن استراتيجية الاتحاد الأوروبي الأخيرة؛ لنزع فتيل التوتر مع تركيا بدأت تنهار بعد أسبوعين فحسب من إقرارها، الأمر الذي يثير خطر نشوب صراع في شرق البحر المتوسط.

فيما واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، تصريحاته المثيرة ضد اليونان؛ ولوح برد «تستحقه أثينا» على التوتر في شرق المتوسط؛ إذ يثير إرسال أنقرة سفينة بحث عن الغاز في مياه تطالب بها أثينا توتراً.

وعلى الرغم من الاتفاق في قمة الاتحاد الأوروبي في الثاني من أكتوبر الجاري على إقناع أنقرة بالتوقف عن التنقيب عن الغاز الطبيعي في مناطق بحرية محل نزاع مع اليونان وقبرص، فقد قالت تركيا، أمس الأربعاء، إنها استأنفت عملياتها بسفينة مسح.

تلاعب ببروكسل

وقال ثلاثة من الدبلوماسيين الأوروبيين: إن ذلك يعطي الانطباع بأن أنقرة تتلاعب ببروكسل. وقال الدبلوماسيون ومسؤول بالاتحاد الأوروبي: إن قادة دول الاتحاد تركوا أنفسهم مكشوفين؛ لأنهم عجزوا عن التوصل إلى حل للنزاع، واقترحوا بدلاً من ذلك أسلوب «العصا والجزرة» فعرضوا مساعدات عديدة، وهددوا في الوقت نفسه بعقوبات، ويبدو أن هذا الاقتراح فشل في تحقيق الهدف.

وقال دبلوماسي مشيراً إلى تقارير عن مناورات بحرية تركية ويونانية مقررة في أواخر أكتوبر «قادة الاتحاد أرجأوا حسم الأمر بقولهم إنهم سيعودون لبحث المسألة في ديسمبر. والآن عاد هذا الأمر ليقض مضاجعهم».

وقال الدبلوماسيون: إن اليونان وقبرص ستطرحان نزاع الغاز مرة أخرى؛ عندما يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس وغداً الجمعة .

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من جانبه، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، اليونان ولوح برد «تستحقه أثينا» على التوتر في شرق المتوسط. وقال أردوغان في خطاب أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان: سنواصل إعطاء اليونان والإدارة القبرصية اليونانية، اللتين تخفقان في الوفاء بوعودهما في محافل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، الرد الذي تستحقانه على الأرض.

«أوروتش ريس» تبدأ التنقيب

وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة التركي، فاتح دونميز: إن سفينة التنقيب «أوروتش ريس» وصلت إلى موقع عملياتها في شرق البحر المتوسط، وبدأت في تسجيل قراءات أمس.

أنشطة أنقرة تخالف ميثاق الأمم المتحدة

إلى ذلك، أكد وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، أن أنشطة أنقرة بالبحر المتوسط وفي الجزء المحتل من قبرص تمثل خرقاً لميثاق وقوانين الأمم المتحدة.

وقال ديندياس، في مؤتمر صحفي أمس، مع نظيره العراقي فؤاد حسين ببغداد، إن اليونان كشفت عن إرادتها في بدء الحوار مع تركيا على أساس الجيرة الحسنة والسيادة بعيداً عن التهديدات.

وأكد أن أنقرة تتسبب باضطرابات في المنطقة، وكل المشاكل في كاراباخ وسوريا ومنطقة البحر المتوسط ناتجة عن تدخلات أنقرة. (وكالات)