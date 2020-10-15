بلدية الشارقة تنفذ 1514 حملة تفتيشية في القادسية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإخلاء منطقة القادسية من العزاب والعمال والمخالفين تواصل بلدية مدينة الشارقة حملتها على تلك المنطقة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لإخطار المخالفين بالإخلاء الفوري من المنطقة كونهم يقطنون في مناطق مخصصة للأسر والعائلات.

و تقوم البلدية من جانبها بتسليم إشعارات للعزاب والعمال والمخالفين لتعديل الوضع وايجاد سكن بديل في المناطق المخصصة لهم على أن تواصل حملتها لتشمل مناطق أخرى.

و أكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة حرص البلدية على تنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة ومواصلة حملتها بالتعاون مع الجهات المعنية لإشعار المخالفين بالإخلاء وقطع الخدمات عن المساكن التي يوجد بها تجاوزات مشيراً إلى تنظيم أكثر من 1514 حملة تفتيشية منذ بداية الحملة تم خلالها إخلاء أكثر من 3936عاملاً وعازباً ومخالفاً من 185منزلاً تم إخلاؤها بالكامل وإغلاق 161 وحدة سكينة مخالفة ومخالفة الملاك والمستأجرين المباشرين بعد تسليمهم إشعارات بمراجعة البلدية نظراً لإخلالهم بشروط نظام التسكين وقيامهم بتأجير المساكن بالباطن بصورة مخالفة للأنظمة والقوانين.

و أوضح الطريفي أن سكن العزاب والعمال في المناطق غير المخصصة لهم يشكل تهديداً مباشراً للأسر التي تقطن في تلك المنطقة إلى جانب مخالفتهم لنظام التسكين في الإمارة، كما أن هذه الفئات تقطن بصورة مخالفة للاشتراطات والإجراءات الوقائية والضوابط الصحية حيث يوجد داخل الغرفة الواحدة عدد يفوق طاقتها الاستيعابية بصورة لا يتحقق بها مبدأ التباعد الاجتماعي .. مشيراً إلى أن البلدية قامت بالقطع الفوري للخدمات عن 79 منزلاً بعد رصد العديد من التجاوزات من قبل قاطنيها والتي تشمل تقسيمات هندسية غير نظامية وتوصيلات كهربائية عشوائية وسلمت 169 إشعاراً بقطع الخدمات عن مساكن أخرى.

من جانبه أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أن القيادة باشرت مهامها المنوطة بها في تلك المنطقة منذ اللحظات الأولى لتلقيها توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في هذا الشأن والتي تأتي انطلاقاً من حرصه على توفير البيئة الآمنة للأسر والعائلات التي تقطن بمختلف مدن وأحياء إمارة الشارقة.

و أوضح أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تقدم كل أشكال الدعم والإسناد اللازمين للفرق المشاركة في العمل تسهيلاً لدورها في القيام بواجبها.

من جانبها أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة توفير كوادر عمل مؤهلة و متخصصة للقيام بدورها في تلك المنطقة حرصا منها على تنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وتقديم الدعم اللازم للبلدية والشرطة خاصة في مجال قطع الخدمات عن المساكن المخالفة والتي تتضمن العديد من التجاوزات والمساهمة في إخلاء المنطقة من المخالفين.

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