اتفاقية تعاون بين «دبي للثقافة» و«الإقامة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : ”الخليج 365”

وقعت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» اتفاقية شراكة مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب «إقامة دبي» تنفيذاً لمبادرة الفيزا الثقافية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبهدف تعزيز العمل المشترك والتعاون بين الطرفين.

وأكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشوؤن الأجانب بدبي، أن إقامة دبي ماضية في جهودها لتعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة دبي للعمل سوياً، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ مكانة الدولة كأحد أهم المراكز الاقتصادية على مستوى العالم، وتحقيقاً للرؤية الاستراتيجية لحكومة دبي؛ الرامية إلى مواكبة عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، منوهاً إلى أن توقيع الاتفاقية مع «دبي للثقافة» يندرج ضمن إطار هذه الرؤية الطموحة.

من جهتها، قالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي: حرصت «دبي للثقافة» و«إقامة دبي» على توقيع هذه الاتفاقية؛ بهدف تطوير الخدمات المقدمة من الطرفين، والارتقاء بها إلى أفضل الدرجات، وتبادل الدراسات والمعارف والخبرات والتجارب المؤسسية على كافة المستويات، بما يضمن المساهمة في دفع عجلة التقدم في إمارة دبي نحو المستويات التي ترقى إلى تطلعات قيادتنا الملهمة.