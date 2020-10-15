100 قيادي «إخواني» ينتقدون «دكتاتورية الغنوشي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه 100 قيادي من حركة النهضة «الإخوانية» رسالة إلى رئيسها راشد الغنوشي، كشفوا فيها عن مناورات وضغوطات يقوم بها للبقاء في منصبه لولاية أخرى. وقالوا إن «الوضع لم يعد يطاق»، وتحدثوا عن تدهور أوضاع البيت الداخلي للحزب وانقسامه إلى شقين، أحدهما مؤيد لبقاء الغنوشي وآخر معارض له.

وقال القياديون المعارضون للغنوشي، إن السبب في توجيه هذه الرسالة يعود إلى ما وقفنا عليه من سعي رئيس الحركة إلى التمديد وتغيير القانون الأساسي للحركة وتأخير البدء في الإعداد للمؤتمر الحادي عشر الذي تجاوز موعده المحدد، بسبب مماطلة الغنوشي حتى إنه أعلن رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد باعثو الرسالة التي انفردت بنشرها إذاعة «موزاييك» الخاصة، أمس الأربعاء، على موقعها الإلكتروني، أن «الوضع داخل حركة النهضة تفاقم وآل إلى تردٍ مخيف وتدهور لم يسبق أن بلغته الحركة في تاريخها، بسبب عدم تجاوب رئيسها راشد الغنوشي مع المطالب التي تدعوه إلى احترام القانون وتنقية المناخات الداخلية، وتدارك وضع الحركة وأداء دوره وواجبه في توحيد الصفوف».

وشدّد باعثو الرسالة على ضرورة الامتناع عن تغيير القانون الداخلي للنهضة، الذي ينص على عهدتين فقط لرئاسة الحركة.

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واتهموا الغنوشي بابتزاز القياديين المعارضين له وتشويه سمعتهم، إضافة إلى الضغط على النواب الذين وقعوا على الرسالة وإحراجهم وابتزاز الكتاب وإقالة أحدهم دون وجه حق.

وهذه الرسالة هي امتداد لرسالة أخرى وجهها القياديون للغنوشي الشهر الماضي، دعوه فيها إلى عدم الترشح لرئاسة الحركة في مؤتمرها المرتقب.

من جهة أخرى، أعلنت محكمة تونسية أمس الأول الثلاثاء، توقيف مسؤول أمني بلدي إثر وفاة مواطن خلال عملية هدم كشك أثارت احتجاجات اجتماعية في منطقة سبيطلة وسط غربي البلاد.

وشهدت المنطقة منذ أمس، هدوءاً مع انتشار قوات الأمن في الشوارع والمداخل الرئيسية، تحسباً لتجدد الاحتجاجات.

(وكالات)