«كوفيد ـ 19» يجدد القيود من الصين إلى أوروبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الهند، وروسيا، وإيران، امس الأربعاء، قفزات جديدة في معدل الإصابات، والوفيات بجائحة كوفيد 19، وفرضت أوروبا قيوداً جديدة في محاولة لوقف الموجة الثانية من انتشار الفيروس ، وسارعت الصين إلى إجراء فحوص الكشف عن الوباء على مدينة كاملة، تعد تسعة ملايين نسمة.

قياسية

فقد سجلت روسيا زيادة قياسية جديدة في الإصابات، امس الأربعاء، بلغت 14231 حالة، ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و34040 والوفيات إلى 23205.

وفي الهند،ارتفع عدد الإصابات بواقع 63509 خلال 24 ساعة لتصل إلى 7.24 مليون، امس الأربعاء والوفيات إلى 110586 بعد تسجيل 730 حالة وفاة جديدة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، 279 وفاة بالفيروس في 24 ساعة، وهو أعلى معدل يومي منذ فبراير/ شباط، ليبلغ الإجمالي 29349 حالة وفاة. كما سجلت الوزارة 4830 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 513219.

أوروبا

واعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون امس حظر التجول من التاسعة مساء الى السادسة صباحا في المدن الكبرى بما فيها باريس لمدة اربعة اسابيع ثم الطلب من البرلمان التمديد حتى الاول من ديسمبر. و فرضت هولندا «إغلاقاً جزئياً» لوقف إحدى أكبر موجات انتشار الفيروس في المنطقة، مع إغلاق كل الحانات، والمطاعم، والمقاهي، وفرض تغطية الفم، والأنف في كل الأماكن المغلقة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 13 عاماً. وفي بريطانيا، دعا زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر، إلى إغلاق لمدة أسبوعين، أو ثلاثة لإبطاء انتشار الفيروس، قائلاً إن الحكومة «فقدت السيطرة» على الانتشار مع تجاهلها الإجراءات التي اقترحها الخبراء في 21 سبتمبر/ أيلول.

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إيطاليا

فرضت إيطاليا، أمس الأول الثلاثاء، قواعد مشددة جديدة للسيطرة على زيادة حالات الإصابة بالفيروس أبرزها منع إقامة الحفلات، ومباريات كرة القدم للهواة، وتناول الوجبات الخفيفة في الحانات ليلاً لمدة 30 يوماً مع حظر الحفلات في شكل عام، وأوصت الحكومة أيضاً بتجنب التجمعات في المنازل.

بولندا

ودخل رئيس الوزراء البولندي، ماتوش مورافيتشكي، أمس الأول الثلاثاء، في الحجر الصحي بعد مخالطته شخصاً مصاباً.

قيود مشددة

في الصين، حيث ظهرت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في أواخر السنة الماضية، أطلقت فحوص على كل سكان مدينة تشينجداو، بعد رصد عدد من الحالات، يوم الأحد الماضي. وجمعت عينات من أكثر من 4 ملايين شخص حتى نهاية يوم أمس الأول الثلاثاء. وتأمل السلطات في الانتهاء من إجراء الفحوص على كامل السكان، البالغ عددهم 9,4 مليون نسمة، بحلول اليوم الخميس.

وشيّد عاملون صحيون في تشينجداو يرتدون ملابس واقية، خياما كنقاط تجمع لأخذ عينات عبر الأحياء.

(وكالات)