شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: ستة قتلى بمواجهات قبلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: ”الخليج 365”، وكالات
سقط، أمس الأربعاء، ستة قتلى 20 جريحاً في مواجهات قبلية في مدينة سواكن على خلفية إقالة والي ولاية كسلا السودانية صالح عمار، فيما فرضت سلطات الأمن في ولاية البحر الأحمر، حظر التجوال بمدينتي بورتسودان وسواكن، اعتباراً من يوم أمس.
وشهدت بعض أحياء مدينة كسلا منذ مساء أمس الأول الثلاثاء، تصعيداً واحتجاجات على إعفاء الوالي من مهامه.
وقالت لجنة الأمن بولاية البحر الأحمر إن قرار حظر التجول تم اتخاذه للظروف الأمنية التي تعيشها الولاية بسبب الاحتجاجات على قرار اعفاء والي كسلا.
وقالت مصادر «حاول أبناء قبيلة الهدندوة إزالة المتاريس التي أقامها أبناء قبيلة البني عامر، في الشوارع ما أدى إلى وقوع الاشتباكات العنيفة، ووقوع القتلى والجرحى».
وشرع المحتجون المناصرون للوالي المقال، في إغلاق مدينتي بورتسودان وكسلا بالمتاريس وإطارات السيارات المشتعلة، بجانب الطريق القاري الرابط بين بورتسودان وأوسيف، وأعادوا البصات السفرية المتجهة إلى الخرطوم. ويسري الحظر من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الرابعة صباحا إلى حين هدوء الأحوال الأمنية. وعبر الوالي المقال صالح عمار عن رفضه لقرار إقالته واعتبره لطمة لقيم ومبادئ ثورة ديسمبر العظيمة .
الى ذلك، سلم وفد وساطة دولة جنوب السودان نص اتفاق السلام لرئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك أمس.
في الأثناء، أفرجت نيابة الثراء الحرام عن زوجة الرئيس المعزول عمر البشير،وداد بابكر الموقوفة على ذمة قضايا فساد بالضمان المالي.
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