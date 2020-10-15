تصعيد في كاراباخ.. وأذربيجان تقصف مواقع صواريخ في أرمينيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تهاوت الهدنة التي تم التوصل إليها في موسكو، يوم السبت الماضي، بشأن إقليم ناجورنو كاراباخ، وتبادلت أرمينيا وأذربيجان، القصف خلال الساعات الماضية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أمس الأربعاء، أنها قصفت موقعين لإطلاق صواريخ في أرمينيا، ما يثير مخاوف من تصعيد النزاع في المنطقة، بينما هدد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة تعترف باستقلال إقليم كاراباخ، مشيراً إلى أن قواته حققت تقدماً بسيطرتها على ثماني قرى في الإقليم، وأقرت سلطات الإقليم بخسارتها لبعض المناطق في شمال وجنوب الجبهة، في حين نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال مقاتلين سوريين من الجماعات الإرهابية الموالية لتركيا إلى كاراباخ.

وللمرة الأولى أعلن الجيش الأذربيجاني أنه قصف «موقعين لإطلاق الصواريخ» ليلاً في أراضي أرمينيا يستخدمان، بحسب باكو، لاستهداف أذربيجان. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان تعرض أراضي أرمينيا للقصف، لكنها نفت وجود أي نية لاستهداف مناطق مدنية في أذربيجان. وقالت إن «هذه الادعاءات لا أساس لها» مضيفة أن الجيش الأرميني «يحتفظ الآن بحق استهداف أي منشأة عسكرية وأي عملية قتالية على الأراضي الأذربيجانية». وفي بيان آخر، اتهم الجيش الأرميني أذربيجان ب«السعي إلى توسيع الرقعة الجغرافية للنزاع عبر مهاجمة أراضي أرمينيا السيادية». كما اتهمت أذربيجان أرمينيا بمحاولة استهداف أنابيب النفط والغاز، لكن يريفان نفت ذلك.

وأعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أمس، أن جيش بلاده سيطر على ثماني قرى أخرى في كاراباخ. وكتب علييف في تغريدة، على صفحته في «تويتر»: «حرر الجيش الأذربيجاني من الاحتلال، القرى التالية: قرداغلي، وخاتونبولاغ، وغاراكولا بمنطقة فيزولي، وقرى بولوتان، وميليكجانلي، وكيميرتيوك، وتيكي وتجاسر في منطقة خوجافيند». وهدد علييف بقطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة تعترف باستقلال إقليم ناجورنو كاراباخ.

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وأقر رئيس ناجورنو كاراباخ أراييك هاروتيونيان ورئيس حكومة أرمينيا نيكول باشينيان، أمس، بأن القوات الانفصالية تراجعت في شمال وجنوب خط الجبهة. وقال باشينيان إن «الوضع خطير جداً». وأضاف في تسجيل فيديو «يجب أن نتحد ونوقف العدو». قال هاروتيونيان في تسجيل فيديو «في بعض النقاط نجح العدو في اختراق خط الجبهة والتوغل في العمق» مؤكداً أن «النصر» للانفصاليين. كما أقر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بتراجع القوات الأرمينية وإحراز قوات أذربيجان بعض التقدم في منطقة كاراباخ. وقال باشينيان، في كلمة بعث بها إلى الشعب: «خلال 18 يوماً من الأعمال القتالية، تراجعت قواتنا الباسلة قليلاً في المحورين الشمالي والجنوبي».

من جهة أخرى، حث وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أرمينيا وأذربيجان على الالتزام بوقف إطلاق النار في منطقة كاراباخ وذلك في مكالمة هاتفية مع نظيريه في البلدين، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، في حين نفى الرئيس التركي مجدداً أمس، الاتهامات بإرسال مقاتلين سوريين مدعومين من أنقرة إلى كاراباخ للقتال إلى جانب القوات الأذربيجانية، وشدد على أن تركيا مستعدة لتقديم «أي نوع من الدعم» لأذربيجان. وندد ب«وصول كميات من الأسلحة من فرنسا وروسيا».

(وكالات)