مواقع التواصل الاجتماعي.. الفن خبز يومي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أوميد عبدالكريم إبراهيم

لم يعد خافياً على أحد أن مواقع التواصل الاجتماعي قد أضحت أحد أهم أبعاد التطور التكنولوجي الذي لا يتوقف؛ لا سيما وأنها تغلغلت إلى أدق تفاصيل الحياة اليومية للتجمعات البشرية، وفي الوقت الذي ساهمت فيه هذه المواقع في رواج السرد بمختلف أشكاله على سبيل المثال، فهل يمكن القول إنها ساهمت أيضاً في رواج الفنون التشكيلية والارتقاء بالذائقة الجمالية؟

يُجمع عدد من الفنانين التشكيليين الإماراتيين في هذا الاستطلاع على الأهمية القصوى لمواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للأعمال الفنية، وشرحها، وتبيان مواضيعها، ومضامينها، ويشيرون إلى أنها سهَّلت عملية الوصول إلى الشرائح المستهدفة، وفي الوقت ذاته مكّنت المتلقي من الوصول إلى الأعمال الفنية التي ترضي ذائقته، وقتما شاء؛ فضلاً عن دورها في فتح قنوات التواصل بين الفنانين أنفسهم لتبادل الآراء والتجارب؛ سواء داخل البلد الواحد؛ أو خارجه.

زيادة التفاعل

يشير الفنان التشكيلي إبراهيم العوضي، إلى أن لمواقع التواصل الاجتماعي أهمية كبيرة في مختلف المجالات؛ علماً أنني حديث العهد بها، ولم أكن أستخدمها منذ البداية، وقد ساهمت هذه المواقع في وصول الأعمال الفنية إلى دول أخرى أيضاً، ولم يقتصر دورها على المستوى المحلي فقط؛ كما خدمتني شخصياً في الترويج لأعمالي الفنية، وبالتالي لا يمكن للفنان الاستغناء عنها، وأصبح هناك تفاعل مع المتلقي بشكل أكبر وأقوى من ذي قبل، ويمكن من خلال هذه المواقع تسويق أعمال الفنان وشرحها، وتبيان مواضيعها بسهولة أكثر مما كان عليه الوضع في الماضي.

لقد كان الفنانون التشكيليون يعتمدون في الماضي على الفعاليات الثقافية التي كانت تعقد على فترات متباعدة، ومن ثم لم يكن يتسنى للمتلقي رؤية الأعمال الفنية إلا بحلول مناسبة جديدة؛ أما مع مواقع التواصل الاجتماعي، فيمكن للمتلقي تذوق الأعمال الفنية في الوقت الذي يريد من خلال الولوج إلى صفحات الفنانين الذين يرغب في رؤية آخر أعمالهم؛ كما لعبت هذه المواقع دوراً كبيراً في فتح قنوات التواصل بين الفنانين أنفسهم داخل، وخارج بلد ما؛ فضلاً عن تبادل الآراء والتجارب، والاستفادة من الخبرات، ما من شأنه إثراء الفنان والارتقاء بأعماله، وكذلك توفير الكثير من الوقت والجهد.

طرق مبتكرة

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ترى الفنانة التشكيلية ليلى جمعة، أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أصبح جزءاً من الحياة اليومية؛ كما أن الترويج للفن التشكيلي من خلال مواقع التواصل يعد جزءاً من الدعاية والإعلان للتعرف إلى الأعمال الفنية أو مشاهدتها بطرق مبتكرة، وقد أصبح نقل المعرض الفني للمشاهدين أسهل في ضوء المتغيرات والظروف الحالية؛ فضلاً عن أن ظهور مواقع التواصل الاجتماعي ساهم في زيادة عدد المشاهدين للفنون التشكيلية، ولكن يظل الحضور الشخصي لهذه المعارض لمشاهدة الأعمال بأحجامها، وألوانها، وأشكالها الواقعية ذا وقع مختلف للمشاهد، فنقل المشهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي يفوز بأفضلية اختصار الوقت والجهد، وبعدد المشاهدين.

بلوغ الهدف

يؤكد الفنان التشكيلي خليل عبدالواحد أن لمواقع التواصل الاجتماعي دوراً كبيراً في الترويج للفن التشكيلي، والأمر ذاته ينطبق على التكنولوجيا بشكل عام؛ كما أن هذه المواقع التي لا تحدّها حدود يمكن أن تساعد الفنان في الترويج لأعماله، والوصول إلى الشريحة المستهدفة؛ بعكس الماضي الذي كان فيه العمل يجري على نطاق محدود، وضيق؛ في حين ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في الوصول إلى الجمهورين المحلي، والعالمي، على حدٍّ سواء، وفي الوقت ذاته سهّلت على الفنان التشكيلي عملية التواصل مع الفنانين محلياً، ودولياً، ومعرفة آخر أخبارهم، وأعمالهم، ومواكبة الحركة الفنية داخلياً، وخارجياً، وكذلك خدمت الفنان في زيادة التفاعل والتواصل مع الجمهور المستهدف؛ فضلاً عن إمكانية الحديث عن الأعمال الفنية، وشرحها، بحيث تكون متوفرة على صفحات الفنان في هذه المواقع في أي وقت، ويمكن الوصول إليها بكل يسر وسهولة؛ في حين كان الأمر في السابق مقتصراً على إقامة الفعاليات الثقافية التي قد يفصل بينها حيِّز زمني كبير.

ومن المهم الإشارة إلى أن الفنان نفسه يستطيع أن ينهل من هذه المواقع ما شاء من معلومات، أو أخبار، ويواكب آخر التطورات، ومع أنني شخصياً استفدت كثيراً من هذه المواقع للترويج لأعمالي، وتسويقها، ولكنني أرى أنه ليس من الصواب الاعتماد بشكل كلي على هذه المواقع رغم أهميتها؛ لأن الفن التشكيلي تفاعلي، ويحتاج إلى أن يكون المتلقي والعمل الفني وجهاً لوجه لمزيد من التفاعل، وتأجيج المشاعر، وعلى الرغم من الفائدة والخدمة الكبيرة التي قدمتها هذه المواقع، والتكنولوجيا بشكل عام، إلا أنها أفقدت الناس مشاعر التواصل الحقيقية فيما بينهم، والفن التشكيلي على وجه الخصوص أقرب إلى الواقع منه إلى العالم الافتراضي.

سهولة الوصول

يعتبر الفنان التشكيلي ناصر أبو عفرا، مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة متنفس للفنانين التشكيليين، وغيرهم؛ خصوصاً في ظل قلة الجهات التي تعنى بالشؤون الثقافية في الماضي، وبالتالي، كان من الصعب تسويق الأعمال الفنية بسهولة؛ ويضيف قائلاً: شخصياً أنشط كثيراً على مواقع التواصل، وأنشر فيها أي عمل جديد أُنجزه؛ كما أضفت فنانين آخرين لعرض الأعمال على هذه المواقع، ورؤية ردود الأفعال، وهناك من يتواصل معنا في هذا الشأن، وأنا أعتبرها بمثابة وسيلة تسويقية؛ خصوصاً أن الفنان في المحصلة يهدف إلى تسويق أعماله الفنية، وقد ساهمت مواقع التواصل بشكل جليّ في تحقيق هذا الهدف؛ علماً بأنه في الماضي كانت المعارض تعدُّ الوسيلة الوحيدة للترويج للأعمال الفنية، ومن ثم تُركن اللوحات جانباً من دون أن يتمكن أحد من رؤيتها؛ في حين هي معروضة حالياً بشكل دائم من خلال هذه المواقع التي تلقى تفاعلاً كبيراً من جانب المتلقي الذي يتواصل بشكل دائم سواء؛ للاستفسار عن لوحة؛ أو طلب شرائها.

ولا شكّ في أن بالإمكان استغلال هذه المواقع لشرح الأعمال الفنية والحديث عنها بإسهاب، وتعريف الناس بها، وبمواضيعها؛ يضاف إلى ذلك أن العديد من المؤسسات الثقافية لديها صفحات تفاعلية ومتاحف إلكترونية، وهو ما ساهم في خلق المزيد من المرونة في نشر وترويج الأعمال الفنية، ووصولها بسهولة إلى المتلقي؛ فضلًا عن تهيئة المناخ لعقد جلسات عن بعد بين الفنانين أنفسهم لتبادل الآراء والتعرف إلى التجارب الأخرى، ما وفر الوقت والجهد رغم تباعد المسافات.