محاضرة حول صيانة وحفظ المسكوكات الفضية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت هيئة الشارقة للآثار محاضرة عن بُعد عبر تطبيق «زووم» بعنوان «صيانة وحفظ المسكوكات الفضية القديمة»، قدمها د. المعتز بالله الشهاوي عضو الجمعية الأمريكية للنميات، والباحث في مؤسسة «بول جيتي» للآثار.

استهل المعتز بالله الشهاوي المحاضرة بالحديث عن تاريخ اكتشاف الفضة قبل خمسة آلاف عام قبل الميلاد، مؤكداً أنها كعنصر لا يمكن إيجادها بسهولة في الطبيعة، إذ يلجأ المختصون إلى استخلاصها من العناصر والمركبات التي تتحد معها عن طريق التحليل الكهربائي والحراري، حيث تتحد مع النحاس والنيكل والزنك والرصاص.

وبالنسبة لاستخداماتها في صناعة وإنتاج المسكوكات الأثرية ومواد الزينة للنساء، ذكر الشهاوي أن صلابة معدن الفضة أقل من الذهب، لذلك فإن حساسيته للتشكيل أعلى، كما أن توصيل الفضة الكهربائي والحراري مرتفع، ما يرفع من مزايا خصائصه، وتطرق إلى الكثافة ودرجة انصهار الفضة لأهميتها في إنتاج المسكوكات، ولاسيما عند الكشف عن حقيقة أو تزوير العملات، إذ لابد من الانتباه إلى خاصية الكثافة التي تساعد على كشف التزوير.

وتناولت المحاضرة طرق إنتاج المسكوكات في الماضي، ألا وهي الصب، أو الطرق، حيث أن الصب طريقة كانت تطلب وقتاً طويلاً من حيث صناعة قالب لكل مسكوكة، أما الطريقة الثانية وهي الطرق، فكانت ذات فاعلية أكبر، وأكثر انتشاراً، بالإضافة إلى أن أكثر السبائك انتشاراً هي سبيكة الإلكتروم، ولها علاقة بتاريخ المسكوكات على مر العصور، أما أول مسكوكة عملة تم اكتشافها، فهي «ليبيا» وموجودة حالياً في الأناضول، وتعود إلى القرن السابع قبل الميلاد، وتمت صناعتها من الإلكتروم، وهو عبارة عن ذهب 55%، وفضة 45%، كما أن أشهر العملات القديمة هي البيلون، التي تحتوي على فضة بنسبة 40%، ونحاس 60%.

وتطرق المحاضر إلى تصنيفات المسكوكات من حيث الوحدات والموزاين التي اختلفت بحسب العصور، والنظام النقدي التي كانت موجودة فيه، فمثلاً في العصر البطلمي كانت هناك موازين مختلفة للفئة نفسها، ولكنها تباينت بحسب الحاكم، والفترة الزمنية، أما في العصر الإسلامي، فكان هناك الدرهم المصنوع من الفضة الخالصة، وتحديداً في عهد الخلفاء الراشدين، حيث كان يتم التعامل عبر الدرهم الشرعي.