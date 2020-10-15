الجوازات السعودية تنشر بيانا جديدا بشأن اشتراطات السفر

ونشر الموقع الرسمي للمديرية السعودية تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، شدد من خلاله على المواطنين والمقيمين المسافرين عبر المنافذ البرية والجوية، ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وأنظمة وتعليمات الدخول الخاصة بالدول المراد السفر إليها.

وأفاد بأن هناك عددا من الإجراءات والمتطلبات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حتى لا يتعرض المواطن أو المقيم لإلغاء سفره وإعادته عند وصوله إلى تلك الدول.

وأكدت إدارة الجوازات السعودية أن تلك الشروط والإجراءات تخضع للتحديث بشكل مستمر ودون إشعار مسبق.