ونشر الموقع الرسمي للمديرية السعودية تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، شدد من خلاله على المواطنين والمقيمين المسافرين عبر المنافذ البرية والجوية، ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وأنظمة وتعليمات الدخول الخاصة بالدول المراد السفر إليها.
وأفاد بأن هناك عددا من الإجراءات والمتطلبات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حتى لا يتعرض المواطن أو المقيم لإلغاء سفره وإعادته عند وصوله إلى تلك الدول.
وأكدت إدارة الجوازات السعودية أن تلك الشروط والإجراءات تخضع للتحديث بشكل مستمر ودون إشعار مسبق.
كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات السعودية تنشر بيانا جديدا بشأن اشتراطات السفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.