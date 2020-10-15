السيسي يؤكد ضرورة بلورة اتفاق شامل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي ناقش مع رامافوزا تطورات ملف سد النهضة، وذلك في ضوء رعاية الاتحاد الأفريقي، برئاسة جنوب أفريقيا للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وجدد السيسي التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصة ما يتعلق باستئناف المفاوضات الثلاثية لبلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل.

ومن جانبه، أعرب رئيس جنوب أفريقيا عن التطلع لاستمرار التنسيق المكثف بين البلدين، خلال الفترة المقبلة للعمل على حلحلة الموقف الحالي، والوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.

وأضاف السفير بسام راضي أن الاتصال الهاتفي تطرق كذلك إلى التباحث حول بعض موضوعات التعاون الثنائي بين مصر وجنوب أفريقيا، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي.