شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تونس يؤكد حرص بلاده على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، نسخة من أوراق اعتماد سفير الاتحاد الأوروبي ماركوس كورنارو، وسفير فرنسا الجديد بتونس أندريه باران.

وأشار وزير الخارجية التونسي - خلال استقبال سفير الاتحاد الأوروبي الجديد ماركوس كورنارو - إلى المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات التونسية الأوروبية، مؤكدًا حرص تونس على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتوسيع مجالاتها، مشيدًا بالتعاون بين الجانبين خلال الظرف الاستثنائي لجائحة "كورونا".

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وأكد الجرندي للدبلوماسي الأوروبي، استعداد وزارة الشؤون الخارجية لتوفير كل الظروف التي تمكنه من أداء مهامه على أكمل وجه، متمنيًا له النجاح والتوفيق في عمله.

من جانبه، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي عن اعتزازه بتعيينه ممثلاً للاتحاد الأوروبي في تونس، مؤكدًا عزم الاتحاد على دفع الشراكة المتميزة ومواصلة دعم الجهود التي تبذلها تونس لمواجهة التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الراهنة.

وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية التونسي، خلال استقباله السفير الفرنسي الجديد، على تاريخ العلاقات بين تونس وفرنسا، وسبل تعزيزها على المستوى الثنائي، من خلال متابعة نتائج زيارة العمل والصداقة التي أداها الرئيس التونسي إلى فرنسا في شهر يونيو 2020، مشددا على أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.