شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. حريق يلتهم مستودعاً للمولدات الكهربائية بحي السلي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، مساء اليوم إخماد حريق اندلع في مستودع للمولدات الكهربائية بحي السلي. وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الدفاع المدني بالرياض أخمد حريقاً اندلع في مستودع للمولدات الكهربائية بحي السلي ، حيث عملت الفرق على منع وصوله إلى المواقع المجاورة ، دون وقوع إصابات ولله الحمد.

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