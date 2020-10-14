شكرا لقرائتكم خبر عن عبر إنفوجرافيك..تعرّف على 9 حالات ينبغي فيها إعطاء أفضلية المرور للمركبات الأخرى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي عى موقع تويتر إنفوجرافيك يوضح 9 حالات يتحتم على سائق المركبة إعطاء الأفضلية للمرور فيها لغيره وفق نظام المرور. Advertisements وأشارت “المرور” إلى أنالمعرفة الصحيحة بإعطاء أفضلية المرور للمركبات الأخرى تساهم في تحقيق السلامة المرورية. تجدر الإشارة إلى أن المرور كانت قد حذرت سابقًا من أن عدم المعرفة بحالات إعطاء أفضلية المرور، قد يترتب عليها مخالفة مرورية على قائد المركبة المخالفة.

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