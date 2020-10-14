هل تستضيف الجزائر حوار الفصائل الفلسطينية؟

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وأفاد مقبول بأن وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، أبلغه بقرار السلطات، وأن الدعوة ستوجه إلى 14 أمين سر من الفصائل الفلسطينية قبل انتخابات المجلس التشريعي.
وأشار السفير الفلسطيني لدى الجزائر، أمين مقبول، إلى "حساسيات من دول عربية وإقليمية (لم يسمها) بشأن استضافة المؤتمر، وأن الدولة الفلسطينية تعمل جاهدة على تجنبها، والبقاء على مسافة واحدة من جميع الدول".
واعتبر مقبول أن "الجزائر بهذه الدعوة تخرج الدولة الفلسطينية من حرجها"، مثمنا الخطوة، ومؤكدا أهميتها "لما تمثله الجزائر من حضور عربي ودولي، كقاسم مشترك ليس لديه خلافات مع أي من الدول العربية".
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