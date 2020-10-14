مدرس مصري يلقي بنفسه من الطابق الثالث

ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية اليوم الأربعاء: "كوميديا سوداء شهدتها منطقة فيصل، وهي سقوط مدرس من الطابق الثالث"، موضحة أن "الواقعة حدثت بمركز للدروس الخصوصية يُدرس فيه الطلبة مادة اللغة الفرنسية."
وأوضحت الصحيفة أن المدرس علم أثناء حصة بشن حملة على مراكز الدروس الخصوصية، فقفز من نافذة في الطابق الثالث.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم نقل المدرس إلى مستشفى قصر العينى بالقاهرة مصابا بعدة كسور متفرقة.
وذكرت الصحيفة أن الشرطة حررت محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث الذي تبين عدم وجود شبهة جنائية وراءه.
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