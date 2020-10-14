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السلطات السودانية تعيد توقيف زوجة الرئيس السابق عمر البشير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع روسيا اليوم ، أن  السلطات السودانية ، أعادت اليوم الأربعاء ، توقيف عقيلة الرئيس السودانى السابق عمر البشير، وداد بابكر، بعد ساعات من الافراج عنها بكفالة ، ونوه التقرير ، الى أن " بابكر" غادرت محبسها أمس الثلاثاء ، بكفالة بعد اعتقالها في ديسمبر الماضي على ذمة بلاغات تتعلق بمخالفات مالية وتجاوزات في منظمة "سند" الخيرية التي تمتلكها، علاوة على التحقيق معها بشأن امتلاك أراض سكنية وعقارات وحسابات بنكية.

وونوه التقرر ، الى أن زوجة الرئيس السابق عمر البشير، خضعت للتحقيق مرارا بواسطة نيابة "الثراء الحرام والمشبوه" قبل أن تتعرض لوعكة صحية اضطرت معها السلطات لنقلها إلى إحدى المشافي الخاصة بالخرطوم بحري حيث تبين معاناتها من "فشل كلوي"، علاوة على مشاكل صحية أخرى.

 

 

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