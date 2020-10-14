العين يتعاقد مع لاعب النصر نواف الفرشان

أعلن نادي العين اليوم الأربعاء عن تعاقده مع لاعب النصر نواف الفرشان بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، وذلك حسبما ذكر المركز الإعلامي بنادي العين السعودي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. اظهر المزيد

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