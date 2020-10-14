هنريكي يوقع عقد انضمامه للاتحاد

تمت اليوم مراسم توقيع عقد انضمام اللاعب البرازيلي برونو هنريكي لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بين نائب رئيس مجلس إدارة العميد أحمد كعكي واللاعب البرازيلي بعد اجتيازه الفحص الطبي الذي أجراه صباح اليوم، وذلك حسبما أعلن نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. اظهر المزيد

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