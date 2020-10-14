شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نحو 10 سنوات ..كشف أسباب تعثر مشروع الكلية الجامعية بالنعيرية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشف الدكتور خالد المطيري، المتحدث الرسمي لجامعة حفر الباطن، عن أسباب تعثر مشروع الكلية الجامعية بالنعيرية، وخطط الجامعة لاستكمال المشروع الهام الذي ينتظره اهالي النعيرية منذ فترة طويلة.

وقال “المطيري” خلال لقاء له بقناة الإخبارية السعودية، إن هذه المشاريع الضخمة التي تخدم المواطنين توليها جامعة حفر الباطن باهتمام كبير، فمنذ تعثر المقاول في 2018 والجامعة تعمل على إيجاد الحلول المتوافقة مع الأنظمة والتشريعات المرعية بالدولة، عبر فرق عمل مالية وإدارية متنوعة.

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وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه سيتم قريبًا استكمال العمل بالمبنى، الذي يخدم أكثر من 4000 طالبة، حيث تتوفر الكلية الجامعية بالنعيرية على 9 تخصصات بوجود كليات (الأداب – العلوم – إدارة الأعمال) إضافة إلى عدد من التخصصات التي تخدم سوق العمل مستقبلًا.

ولفت “المطيري” إلى أن الجامعة طلبت توفير حراسات أمنية منعًا لحدوث سرقات كما حدث بالسابق وبالفعل تم توفيرها مشيرًا إلى أن المبنى لازال ضمن مسؤولية المقاول الخاص بالمشروع .

تجدر الإشارة إلى أن عقد إنشاء المبنى كان قد تم توقيعه في عام 2011 بتكلفة مالية بلغت 114 مليون ريال ومدة التنفيذ ثلاث سنوات على مساحة تبلغ 20 ألف متر مربع عندما كانت الكلية تابعة لجامعة الدمام.