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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد» لطقس الغد ..سحب رعدية ورياح نشطة وأبها تسجل 12 درجة مئوية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الخميس بمشيئة الله، سماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير.
كما توقعت الأرصاد، تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من شرق المملكة، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية للمنطقة الشرقية.
أما عن درجات الحرارة غدا الخميس فتوقعت الأرصاد أن تسجل مكة 41 مئوية كأعلى درجة حرارة غدا، بينما تسجل أبها 12 مئوية كأقل درجة حرارة.
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