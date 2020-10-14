إتلاف 44 طن لحوم وأسماك وخضروات فاسدة بالعاصمة المقدسة (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صادرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية 44 طن لحوم وأسماك وخضروات غير صالحة للإستهلاك الآدمي. Advertisements وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن ذلك يأتي ضمن الحملات المكثفة التي تقوم بها وكالة البلديات متمثلة في بلدية المسفلة الفرعية على الظواهر السلبية و الباعة الجائلين والمباسط المخالفة في النكاسة، بمشاركة الضبط الإداري والإدارة العامة للنظافة.

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