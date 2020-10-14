برج خليفة يتحول إلى اللون الوردي لنشر الوعي حول سرطان الثدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أضاء برج خليفة أعلى برج في العالم باللون الوردي مساء الأربعاء، وعرض رسالة تحث الناس على الانضمام إلى القتال من أجل جميع الأبطال الذين يكافحون ضد سرطان الثدي.



وتحول البرج والنافورة إلى اللون الوردي الساعة 7:55 مساءً كجزء من حملة شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي التي نظمتها مدينة برجيل الطبية التابعة لـ VPS Healthcare بالتعاون مع جمعية الإمارات للأورام وجمعية الإمارات الطبية. وعرضت رسالة: "انضم إلى القتال ، ارتدي اللون الوردي، لأبطالنا".

ويعتبر سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات شيوعاً بين النساء في الإمارات العربية المتحدة.

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وقال الدكتور عمار حسن، مدير قسم الأورام في مدينة برجيل الطبية، "إن خلق الوعي هو خطوة حاسمة نحو تحقيق هدفنا الأكبر، وإننا نفقد العديد من أخواتنا وأمهاتنا بسبب المرض كل عام، يمكن إنقاذ كل هذه الأرواح الثمينة إذا تم تشخيص المرض مبكرًا".

وينظم معهد برجيل للسرطان في المستشفى جلسة لياقة بدنية وركض بينكاثون (مسافة خمسة كيلومترات) لنشر أهمية اتباع أسلوب حياة صحي للبقاء في مأمن من أمراض مثل سرطان الثدي. وستقام الفعاليات التوعوية يومي 24 و 30 أكتوبر على التوالي.

من جانبه ، قال الدكتور حميد الشامسي، مدير قسم الأورام في شركة VPS للرعاية الصحية: “لقد دأبنا على تنظيم حملة توعية بسرطان الثدي لسنوات عديدة. في الماضي ، كان لدينا عيادتنا المتنقلة للتصوير الشعاعي للثدي تسافر إلى أجزاء مختلفة من الإمارات وتقوم بفحص النساء للكشف عن سرطان الثدي، لكن هذه المرة ، بسبب COVID-19 ، لم نتمكن من فعل ذلك، لهذا السبب اخترنا عرض رسالتنا على المجتمع في برج خليفة الشهير لنشر الكلمة في العالم".

وأضاف، تقدم مستشفياتنا فحص الماموجرام في جميع أنحاء الإمارات. نحن ممتنون لجمعية الإمارات للأورام على انضمامها إلينا من أجل قضية نبيلة في مكافحة سرطان الثدي.

كما تنظم مدينة برجيل الطبية حفلًا موسيقيًا افتراضيًا تؤديه مغنية الأوبرا الشهيرة لويز رايان و NSO Quartet String يوم السبت 17 أكتوبر.