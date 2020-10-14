شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تأمل فى نجاح المحادثات الحدودية بين لبنان وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، فى تصريحات لقناة سكاي نيوز الإخبارية، إن هناك تطورا كبيرا تشهده العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وأضافت، أن هناك الكثير من العمل ينتظرنا فى محادثات ترسيم الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية.

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وتابعت مورجان أورتاجوس: نأمل في نجاح المحادثات الحدودية بين لبنان وإسرائيل.