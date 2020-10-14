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واشنطن تأمل فى نجاح المحادثات الحدودية بين لبنان وإسرائيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، فى تصريحات لقناة سكاي نيوز الإخبارية، إن هناك تطورا كبيرا تشهده العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية .

وأضافت، أن هناك الكثير من العمل ينتظرنا فى محادثات ترسيم الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية.

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وتابعت مورجان أورتاجوس: نأمل في نجاح المحادثات الحدودية بين لبنان وإسرائيل.

 

 

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