شكرا لقرائتكم خبر عن نبيه بري يعارض تأجيل المشاورات النيابية في لبنان "ولو ليوم واحد" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة يوم غد الخميس، لمدة اسبوع، وذلك بناء على طلب بعض الكتل النيابية لبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها بحسب بيان عن مكتب الاعلام في الرئاسة.
في المقابل، أكد مكتب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أنه ضد تأجيل الاستشارات "ولو ليوم واحد".
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