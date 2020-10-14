شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يقرر العفو عن 307 سجناء بمناسبة عيد الجلاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد، العفو عن 307 سجناء من المحكوم عليهم، مما يفضى إلى إطلاق سراح 136 سجينًا منهم، فيما يتمتع البقية بتقليل من مدة العقوبة؛ وذلك بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لعيد الجلاء.
ودعا الرئيس التونسي، خلال استقباله، وزير العدل محمد بوستة، وأعضاء لجنة العفو، اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج، إلى ضرورة معاملة جميع المساجين دون تمييز، وفق مقاييس موضوعية، مضيفًا أن العفو يقتضي أيضًا النظر في بعض الأوضاع الإنسانية.
وأكد أنه لا مجال للعفو أو الصفح عن كل من احترف الإجرام أو الإرهاب أو استولى على حق الشعب، مشيرًا، في هذا الصدد، إلى أن القانون في حاجة إلى تطوير وأنه لا يمكن الحديث عن دولة القانون إلا بقضاء حر ومستقل.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التونسى يقرر العفو عن 307 سجناء بمناسبة عيد الجلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.