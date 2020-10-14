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دبي تدشن برنامجا جديدا للعمل عن بعد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، اليوم الأربعاء، أن دبي دشنت برنامجا جديدا يمكن المهنيين العاملين عن بعد في الخارج وأسرهم من العيش في دبي مع الاستمرار في خدمة أصحاب العمل في الخارج.

 

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وترتبط إقامة الأجانب في دبي بشكل أساسي حتى الآن بالعمل في المنطقة، حيث يرعى العاملون أسرهم.

 

وجاء في البيان "يتيح البرنامج للأشخاص استخدام كافة الخدمات المتعلقة بالإقامة والعمل في دبي، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الاتصالات وفتح الحسابات المصرفية والتعليم وغيرها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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