شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تدشن برنامجا جديدا للعمل عن بعد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، اليوم الأربعاء، أن دبي دشنت برنامجا جديدا يمكن المهنيين العاملين عن بعد في الخارج وأسرهم من العيش في دبي مع الاستمرار في خدمة أصحاب العمل في الخارج.
وترتبط إقامة الأجانب في دبي بشكل أساسي حتى الآن بالعمل في المنطقة، حيث يرعى العاملون أسرهم.
وجاء في البيان "يتيح البرنامج للأشخاص استخدام كافة الخدمات المتعلقة بالإقامة والعمل في دبي، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الاتصالات وفتح الحسابات المصرفية والتعليم وغيرها".
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