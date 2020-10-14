الارشيف / اخبار الخليج

الإطاحة بمقيمَين يمارسان الاحتيال لسلب أموال العمالة بالقصيم

0 نشر
أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمقيمَين يمارسان الاحتيال لسلب أموال العمالة بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تمكنت شرطة منطقة القصيم، اليوم الأربعاء، من القبض على مقيمَين يمارسان أساليب احتيال على العمالة والاستيلاء على أموالهم.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على (مقيمَين من الجنسية المصرية في العقدين الرابع والخامس من العمر) ، وذلك إثر تورطهما بممارسة أساليب احتيال ونصب على العمالة الوافدة وتمكنهما من الاستيلاء على ما يحملونه من أموال ، وقد عثر بحوزتهما على مبلغ 23 ألف ريال ، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بمقيمَين يمارسان الاحتيال لسلب أموال العمالة بالقصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا