جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بشأن تحقيق التعافي الاقتصادي العالمي في ظل جائحة كوفيد-19، بحسب صحيفة "الاقتصادية". وقال الوزير محمد الجدعان "أثبتت أنها الخطة السليمة. استطاع الاقتصاد أن يتعامل فعليا معها (أزمة فيروس كورونا)، واستطاعت الحكومة التعامل معها بطريقة ملائمة للغاية"، حسبما ذكرت "رويترز". وأضاف أن صندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، يستثمر لتحفيز القطاع الخاص، وأن ذلك يشمل القطاع الصناعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية السعودي: جائحة كورونا أثبتت صحة رؤية 2030 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.