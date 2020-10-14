الجزائر... الجيش يعلن توقيف 10 عناصر إرهابية وتدمير 4 قنابل

وصرحت الوزارة في بيان لها أنها نجحت في "توقيف 10 عناصر دعم للإرهاب بكل من تلمسان ووهران وبرج بوعريريج"، بحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وأوضح البيان أن العمليات نفذها مفارز للجيش خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 13 أكتوبر/ تشرين الأول2020 ، وتم خلالها تدمير 4 قنابل تقليدية الصنع بكل من سكيكدة وجيجل وعين الدفلى.

وتمكنت أيضا مفارز الجيش "من توقيف 18 تاجر مخدرات وحجز 943.5 كغ(كيلوجرامات) من الكيف المعالج و28465 قرص مهلوس في عمليات متفرقة بعدة ولايات."

وذكر البيان أنها أحبطت محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 536 شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية وقوارب تقليدية الصنع بعدة ولايات، بالإضافة إلى توقيف 54 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغليزان وبشار وإليزي وتبسة.