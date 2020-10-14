نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكدت من خلالها أنه لأول مرة في تاريخ البلاد، حلقت طائرة إماراتية في سماء إسرائيل لدى عودتها من أوروبا.
وتابعت الخارجية: "مرت طائرة الاتحاد للطيران التي أقلعت اليوم من ميلانو إلى أبو ظبي عبر سماء إسرائيل، واختصرت بذلك مدة الرحلة بساعة ونصف. استمعوا إلى الاتصال الودي الذي جرى بين ربان الطائرة وبرج المراقبة".
وصادقت الحكومة الإسرائيلية الإثنين الماضي رسميًا على معاهدة سلام مع الإمارات العربية المتحدة، وتستعد إسرائيل لاستضافة وفد إماراتي رفيع المستوى الثلاثاء المقبل.
ومن المقرر عرض اتفاق السلام، غدا الخميس، على الكنيست، للمصادقة عليه ليصبح ساري المفعول.
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى حرب أكتوبر... سماء إسرائيل تشهد حدثا هو الأول من نوعه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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