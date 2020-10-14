شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولي يبدي استعداده لدعم لبنان شرط توفر شريك حكومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء إن الصندوق على أتم استعداد للعمل مع لبنان من أجل حل مشاكله المالية وإعادة هيكلة ديونه، لكنه بحاجة إلى شريك داخل الحكومة.

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وأبلغت سي.إن.إن، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي أن الانقسامات التي يعاني منها لبنان تكبل البلد وتحول دون إحراز تقدم على صعيد خطة اقتصادية جديدة.

وقالت جورجيفا "يد واحدة لا تصفق.. نحن جاهزون وعلى أتم استعداد لمساعدة لبنان؛ نحتاج شريكا."