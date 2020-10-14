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الخارجية الأمريكية تؤكد العلاقات مع السعودية تاريخية وراسخة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن العلاقات مع السعودية تاريخية وراسخة ، وهناك اتفاق على المضى قدما فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والأمنية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية .

وأضافت الخارجية الأمريكة ، أن السعودية شريك أساسي في حملة الضغوط القصوى على إيران ، و السعودية من البلدان الرائدة في محاربة الإرهاب ، وذكر وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفى ، أن واشنطن تؤيد المحادثات التي انطلقت بين إسرائيل ولبنان لترسيم الحدود، متابعا: سنواصل ملاحقة عناصر داعش فى العراق وسوريا ، مطالبا أوربا بتحمل مسؤولية مواطنيها في صفوف داعش .

 

 

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