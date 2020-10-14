إيطاليا تدعو لاستئناف إنتاج وتصدير النفط الليبى فورًا وبدون شروط

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو دعوتها إلى ضرورة استئناف إنتاج وتصدير النفط من ليبيا فورا وبدون شروط، وقال دي مايو- في مؤتمر صحفي عقده بموسكو مع نظيره الروسي سيرجى لافروف اليوم /الأربعاء/- إن استئناف إنتاج وتصدير النفط يعد عنصراً لا غنى عنه لدعم الاقتصاد الليبي وتخفيف التوترات في ظل استئناف العملية السياسية.

وأشار دي مايو- حسبما أوردت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية- إلى أنه تم بالفعل إحراز تقدم في مجال إعادة فتح عملية الإنتاج في بعض المواقع خلال الأسابيع الأخيرة، وأوضح أنه يتعين ضمان الدعم الدولي لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) من أجل تنظيم الاجتماع المقبل لمنتدى الحوار السياسي الليبي وحماية الحوار الداخلي الليبي من أي تدخل خارجي سلبي.

وأشار وزير الخارجية إلى أن إيطاليا تؤيد استئناف المفاوضات المباشرة داخل اللجنة العسكرية المشتركة حتى يتم التوصل إلى اتفاق حقيقي لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار وإنشاء منطقة منزوعة السلاح في سرت والجفرة.