شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السعودي يؤكد نجاح رؤية 2030 للمملكة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن خطة "رؤية 2030" الرامية إلى تنويع موارد اقتصاد المملكة بدلا من الاعتماد على النفط قد "أثبتت صوابها"، وبخاصة في خضم جائحة فيروس كورونا.
وقال الجدعان: "أثبتت أنها الخطة السليمة. استطاع الاقتصاد أن يتعامل فعليا معها أزمة فيروس كورونا، واستطاعت الحكومة التعامل معها بطريقة ملائمة للغاية."
وأضاف أن صندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، يستثمر لتحفيز القطاع الخاص، وأن ذلك يشمل القطاع الصناعي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية السعودي يؤكد نجاح رؤية 2030 للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.