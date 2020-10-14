شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم الكويتية تعلن رفع نتائج الدور الثانى والمنازل على موقع الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية ممثلة في إدارة نظم المعلومات عن الانتهاء من اعتماد نتائج الدور الثانى، وطلبة المنازل ورفعها على الموقع الرسمي للوزارة، حسبما ذكرت صحيفة القبس.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 4 حالات وفاة، و532 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفيات إلى 676 حالة، وعدد المصابين إلى 113 ألفا و269 حالة.

وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التى قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.