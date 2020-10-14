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الأردن يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ تفشى الوباء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الأردن يسجل حصيلة إصابات قياسية يومية بفيروس المستجد عند 2423 و 32 وفاة.

وقبلها ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها، أن إصابات كورونا في الأردن تكسر حاجز الـ 2000 إصابة منذ بداية الجائحة.

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وفى وقت سابق قررت وزارة الصحة الأردنية، تسليم جثامين المتوفين بفيروس كورونا، الى ذويهم لدفنهم ضمن برتوكولات السلامة العامة، بدون الحاجة لتحويلهم إلى المركز الوطني للطب الشرعي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، أن الوزارة أوضحت في بيان  الثلاثاء، أنه تم توجيه كتاب الى مدير المركز الوطني للطب الشرعي والمعنيين، عن تعليمات جديدة للتعامل مع حالات الوفاة بفيروس كورونا، وهى منح المنشآت الطبيّة صلاحية تسليم جثمان المتوفى بكورونا لذويه، بعد وضع الجثمان فى "كيس اخلاء"، على أن يتمّ غسله وتكفينه ضمن بروتوكولات السلامة العامة من ارتداء الكمامات والقفازات والمراييل.

وجاءت التعليمات الجديدة بناء على توصية اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، ليقتصر دور المركز الوطنى للطب الشرعي على تطبيق ما جاء في التوصيات، وتقديم النصح لذوى المتوفى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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