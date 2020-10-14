وزير الخارجية الأمريكي يدعو الرياض لدراسة تطبيع العلاقات مع إسرائيل

القاهرة – سبوتنيك. وقال بومبيو، في تصريحات للصحافيين عقب اللقاء، "ناقشنا اليوم القضايا الأمنية والإقليمية وأفعال إيران المهددة للاستقرار والتي تهدد حركة التجارة في المنطقة".

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وأضاف "نأمل أن تدرس السعودية تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي، أنه ناقش مع نظيره الأمريكي "تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية بين البلدين".

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وأضاف "ماضون في التصدي للإرهاب وما تقوم به إيران من أفعال خبيثة في المنطقة من تمويل لجماعة الحوثيين الذين أطلقوا مئات الصواريخ على السعودية".

وانطلق، اليوم، الحوار الاستراتيجي السعودي - الأمريكي في العاصمة الأمريكية واشنطن؛ برئاسة وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، وعن الجانب الأمريكي وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو.

ويركز الحوار الاستراتيجي السعودي - الأمريكي على الاقتصاد والتعاون بين البلدين في مجال الطاقة.