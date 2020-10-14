وزير الخارجية الأمريكي يدعو الرياض لدراسة تطبيع العلاقات مع إسرائيل

القاهرة – سبوتنيك. وقال بومبيو، في تصريحات للصحافيين عقب اللقاء، "ناقشنا اليوم القضايا الأمنية والإقليمية وأفعال إيران المهددة للاستقرار والتي تهدد حركة التجارة في المنطقة".
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وأضاف "نأمل أن تدرس السعودية تطبيع العلاقات مع إسرائيل".
من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي، أنه ناقش مع نظيره الأمريكي "تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية بين البلدين".
وأضاف "ماضون في التصدي للإرهاب وما تقوم به إيران من أفعال خبيثة في المنطقة من تمويل لجماعة الحوثيين الذين أطلقوا مئات الصواريخ على السعودية".
وانطلق، اليوم، الحوار الاستراتيجي السعودي - الأمريكي في العاصمة الأمريكية واشنطن؛ برئاسة وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، وعن الجانب الأمريكي وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو.
ويركز الحوار الاستراتيجي السعودي - الأمريكي على الاقتصاد والتعاون بين البلدين في مجال الطاقة.
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