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وأفادت الصحيفة أن السبب الرئيس وراء تلك الخلافات رفض نتنياهو المصادقة على ميزانية للعامين الحالي والمقبل، 2020/2021، وإصراره على فرض الإغلاق الشامل والمشدد بسبب جائحة كورونا، ووسط اتهامات له بفرض الإغلاق لمنع المظاهرات التي تطالبه بالاستقالة.
ونقلت الصحيفة العبرية عن غانتس خلال محادثات خاصة مغلقة، إنه في حال عدم حل أزمة الميزانية، حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، فإنه سيبادر إلى خطوات برلمانية من أجل تبكير الانتخابات في إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن غانتس قوله خلال المحادثات الخاصة "إننا ندرس ذلك بكل تأكيد، لأنه قد وصل السيل الزبى. وبعد أسبوعين سنعلم إذا ستكون هناك ميزانية، أم أننا سنذهب إلى انتخابات ولن تكون حكومة".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خلافه العميق مع نتنياهو… غانتس: الميزانية أو الانتخابات المبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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