شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من شؤون المسجد النبوي بشأن زيارة «الروضة الشريفة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، اليوم الأربعاء، انتهاء الاستعدادات لاستقبال الزوار للصلاة في الروضة الشريفة بداية من الشهر المقبل ربيع الأول.
وقالت الوكالة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه وفق التوجيه الكريم وكالة شؤون المسجد النبوي تنهي استعداداتها لاستقبال الزوار ابتداءً من يوم الأحد ١ ربيع الأول للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق الإجراءات الاحترازية.
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