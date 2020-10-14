شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد «بردية العارضة».. أمطار ورياح نشطة وتقلبات جوية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت محافظة العارضة بمنطقة جازان، مساء اليوم الأربعاء، حالة من التقلبات الجوية تمثلت في هطول أمطار متفاوتة مصحوبة بحبات البرد الكثيف ورياح نشطة.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم ، تكوناً للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، الطائف، الشرقية).

فيما يستمر تأثير الرياح الشرقية النشطة على منطقة مكة المكرمة يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى.