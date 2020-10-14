ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الأربعاء، نعت فيها الفنان المصري، الذي أكدت أنه خلف إرثا ثمينا من الأعمال الفنية والسينمائية.
وقالت الخارجية الإسرائيلية: "نتقدم بالتعازي لعائلة الممثل المصري الشهير محمود ياسين، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز الـ 79 بعد صراع مع المرض مخلفا إرثا ثمينا من الأعمال الفنية والسينمائية.
وتابعت "شغف به عشاق السينما بإسرائيل من خلال أفلامه على الشاشة الصغيرة، نتذكر جيدا "نحن لا نزرع الشوك"، الفيلم الذي أكسبه الشهرة. وداعا".
وتوفي الفنان محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما، وفق ما أعلنه نجله عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، فيما نعت الفنانة شهيرة زوجها، ونشرت صورة للراحل، وعلقت عليها، قائلة: "رحل حبيب عمري خلاص".
كانت هذه تفاصيل خبر "مخلفا إرثا ثمينا"... إسرائيل تنعى محمود ياسين بكلمات مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.