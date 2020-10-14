ضجة كبرى في مصر... هل تخفى اليهود بأسماء مسلمين فعلا؟

وجاء في أحد هذه المنشورات التي لاقت تفاعلا كبيرا من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، أن رئيسة الطائفة ماجدة هارون قالت في مقابلة مع الإعلامية إسعاد يونس: "كثيرون منا استخرجوا بطاقات شخصية بأسماء مسلمين، حتى يقدروا أن يعيشوا بأمان في مصر"، في إشارة إلى حقبة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
لكن في حقيقة الأمر، وبعد مراجعة الحلقة، تبين أن المقابلة التي جرت في عام 2014، لم تتضمن مثل هذا النقاش، وإنما دارت حول مساهمات اليهود في الحياة الاقتصادية والفنية المصرية قبيل ثورة يوليو، وتطرقت إلى أسباب هجرتهم من مصر.
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